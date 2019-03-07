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Милитаризация Россией аннексированного Крымского полуострова продолжается и уже в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Укринформе.

«Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет происходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала», - сказал он.

Министр подчеркнул, что в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из оккупированного Крыма.
ForUm

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