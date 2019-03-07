6 марта прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры при оперативном сопровождения СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам ПАО «Укргаздобыча», уличенным в получении 1 млн долларов США неправомерной выгоды.
Как сообщает пресс-служба САП, за данное «вознаграждение» чиновники подписали договор с частным обществом о поставках продукции на ПАО «Укргаздобыча».
Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
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