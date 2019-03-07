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За минувшие сутки, 6 марта, российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, оккупанты применяли 11 раз, потратив 121 снаряд и мину. Впервые с начала года российско-оккупационные войска вновь применили артиллерию калибра 152 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции наших войск были обстреляны четыре раза:

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;

из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Гнутово;

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное;

из стрелкового оружия - у села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг пять раз обстрелял наши позиции:

из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Новолуганское;

из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка;

дважды из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Новотошковское;

из минометов калибра 120 мм - в районе села Крымское.

Потерь среди наших защитников нет.

Также российско-оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм населенный пункт Новолуганское. Потратив 10 снарядов, военные преступники РФ повредили хозяйственные постройки и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств.

По данным разведки, 6 марта двое оккупантов были ликвидированы и трое – ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Кримское. Потерь среди наших защитников нет.
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