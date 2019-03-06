По инициативе сотрудников НАБУ Национальное агентство по предотвращению коррупции начало повторно проводить проверку декларации за 2016 год главы Запорожской ОГА Константина Брыля.

«Хочу отметить, что решением НАПК был утвержден Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. И указанным порядком не предусмотрена возможность НАПК повторно проводить полную проверку моей декларации за 2016 в случае если предыдущее решение не отменено», - написал он в Facebook.

Чиновник отметил, что о запланированных мероприятиях он узнавал в течение 2018 года с различных источников.

«В том числе и из постановлений в Государственном реестре судебных решений, в которых говорилось, что работниками НАБУ осуществляются следственные действия в отношении меня и членов моей семьи. Следственные действия, в том числе и негласные, осуществлялись даже относительно моих несовершеннолетних детей», - подчеркнул Брыль.

«Однако к тому времени я считал, что следственные действия осуществляются в рамках производства по делу о попытке незаконного распоряжения органами Госгеокадастра землями Дружелюбовской исправительной колонии и Новониколаевского конезавода, по которым весной 2017 детективы НАБУ осуществили обыски в здании облгосадминистрации, изъят ряд документов и допрошены должностных лиц облгосадминистрации в качестве свидетелей», - пояснил он.

Однако сейчас, из постановлений суда стало известно, что следственные действия проводятся в рамках другого уголовного производства, которое, по данным Единого государственного реестра досудебных расследований, было возбуждено по постановлению Соломенского районного суда Киева.

Этим определением НАБУ обязано внести в реестр сведения об уголовном правонарушении по факту умышленного непредставления должностными лицами Службы безопасности Украины в 2016 году деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«В рамках этого производства, как мне известно, по заявлениям народных депутатов Сергея Соболева и Вадима Кривохатько было начато следственные действия в отношении меня. И я вижу в действиях НАБУ явную ангажированность. Ведь, проводя расследование по заявлениям указанных народных депутатов, НАБУ не интересуют многочисленные земельные участки Соболева, или незадекларированные расходы народного депутата Кривохатько, которые существенно превышают его доходы. Зато детективов интересует: пользовался ли я автомобилем своей матери в 2016 году?» - возмутился глава ОГА.

В рамках упомянутого дела детективы НАБУ пытались доказать, что при представлении в 2017 году электронной декларации за 2016 Брыль задекларировал недостоверную информацию.

«Хотя никакого декларирования недостоверной информации с моей стороны не было. И именно к таким выводам пришло Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое летом 2018 завершило полную проверку моей декларации за 2016, указало на отдельные несоответствия и предоставило срок для их устранения. Вместе с тем, даже состава административного нарушения в моих действиях НАПК не ​​видело», - подчеркнул чиновник, добавив, что в установленный срок все неточности устранил.

«Поскольку обвинить меня в попытке присвоения земель колонии и конезавода не удалось, и производство по этому делу следствием закрыто, в ближайшее время можно ожидать активных следственных действий по делу о декларировании недостоверной информации. Причем этим следственным действиям будет предоставляться максимальная огласка. Не исключены обыски с силовым сопровождением, так называемые «маски-шоу», в здании облгосадминистрации, сообщение мне о подозрении по ст. 366-1 Уголовного кодекса, попытки отстранить меня от выполнения полномочий на время следствия», - предупредил глава ОГА.

Он подчеркнул, что за три недели до выборов это будет использовано как негативный пиар-повод.

«Подобные действия во время заключительной стадии избирательной кампании, да еще и в прифронтовой области, могут иметь негативные последствия в виде серьезной дестабилизации в обществе», - считает он.

Чиновник подчеркнул, что ему нечего бояться, поскольку не нарушал закон, однако его беспокоит угроза дестабилизации в прифронтовом регионе накануне президентских выборов.

«Именно поэтому я хотел донести до жителей Запорожской области информацию о возможных провокационных действиях», - отметил Брыль.