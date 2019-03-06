В селе Чабаны неизвестные в помещении сельского совета избили журналиста и повредили видеокамеру, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Информация об избиении от 37-летнего киевлянина поступила 6 марта, в 12:15.
По указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции.
По предварительным данным, журналиста одной из радиостанций и его коллегу неизвестные вытолкали из Чабановского сельского совета. В результате чего сотрудник СМИ получил телесные повреждения и повреждение видеоаппаратуру.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Полицейские также проводят неотложные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному правонарушению.
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