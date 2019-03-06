В селе Чабаны неизвестные в помещении сельского совета избили журналиста и повредили видеокамеру, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Информация об избиении от 37-летнего киевлянина поступила 6 марта, в 12:15.

По указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции.

По предварительным данным, журналиста одной из радиостанций и его коллегу неизвестные вытолкали из Чабановского сельского совета. В результате чего сотрудник СМИ получил телесные повреждения и повреждение видеоаппаратуру.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Полицейские также проводят неотложные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному правонарушению.