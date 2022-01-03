Украинский журналист Роман Цимбалюк, более 10 лет работавший в Москве для информагентства УНИАН, покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру. Его обвиняют в разжигании вражды из-за проукраинских высказываний.

Об этом он рассказал в интервью hromadske.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова», — сказал Цимбалюк.

Он добавил, что за последние два месяца фактически «все топовые фигуры» «российских информационных войск» предсказывали ему проблемы.

В то же время отмечает, что пока неизвестно, есть ли дело вообще. По словам журналиста, он с адвокатом серьезно относится к таким вызовам и публикациям в российских провластных СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск Интерпола.

«Вместо меня пришел (на допрос – ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту «стрелку» не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно не так ли? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить», – говорит Цимбалюк.

В середине декабря адвокат Николай Полозов заявил, что на Романа Цимбалюка собираются возбудить дело по статье «экстремизм» и вызвали на допрос 24 декабря. По данным российских СМИ, обвинение сообщало о намерении возбудить административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (разжигание межнациональной розни), что грозит лишением свободы от двух до пяти лет.

Слова, за которые преследуют журналиста, звучат так: «Уважаемые россияне! Можете к нам относиться как угодно, называть нас как угодно, даже использовать лексику Скабеевой-Соловьева. Но знайте, что если ваши военные или люди без опознавательных знаков пересекут границу Украины с оружием — их убьют, уничтожат как бешеных псов».

«Собственно, правоохранители считают, что эта фраза является разжиганием вражды против россиян и российского руководства. Но когда они говорят об этом, то забывают первую часть этого предложения – «если россияне пересекут границу с оружием в руках». Почему-то ее они не слышат. Даже не знаю почему. Наверное, потому, что они «пропандоны», простите», — сказал Цимбалюк.