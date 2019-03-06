Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания. Об этом сообщила Генпрокуратура страны, пишет Русская служба ВВС.

По данным ведомства, такое решение принято в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Каримовой, которой в июле прошлого года тюремный срок по делу о вымогательстве и уклонении от налогов заменили на ограничение свободы.

Как говорится в сообщении прокуратуры, осужденная «систематически нарушала установленные судом обязательства», в частности, в ноябре 2018 года покинула место жительства, после чего получила предупреждение.

«Несмотря на предупреждение, Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу», - говорится в сообщении.

Во вторник дочь Гульнары Каримовой Иман сообщила, что ее мать была похищена сотрудниками Генпрокуратуры из квартиры в Ташкенте, где она проживала после освобождения из колонии.

Каримова регулярно появлялась на публике до 2013 года, участвовала в политической жизни страны и даже считалась возможной преемницей на посту главы государства, однако затем полностью исчезла из публичного пространства.

Сама Каримова жаловалась в соцсетях, что ее перестали допускать к отцу – тогдашнему президенту Узбекистана. По словам ее родственников, с 2014 года Каримова фактически находилась под домашним арестом.

В 2016 году Ислам Каримов умер. На похоронах его дочь не присутствовала.

18 декабря 2017 года Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Позже суд заменил наказание на ограничение свободы на срок пять лет.

Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный государству.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет.

Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам против Каримовой составляет почти 2 млрд долларов.