Попытки силового вмешательства в избирательный процесс в Украине будут пресекаться, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Ни «Национальные дружины», ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом. Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и при необходимости жестко пресекаться», - приводит слова министра пресс-служба МВД.

Аваков призвал заинтересованных в честном волеизъявлении использовать только законные методы.

«Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция имеет все необходимые силы и средства - помогайте, а не мешайте», - призвал он.

Как сообщал ForUm, представитель «Национальных дружин» Игорь Вдовин заявил, что на избирательных участках возможно применение силы наблюдателями от общественной организации «Национальные дружины» в случае фальсификаций.