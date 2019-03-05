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Народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев оказался в санкционном списке РФ без права посещения этой страны из-за того, что он является завербованным агентом Службы безопасности Украины. Об этом на своем Facebook  написал политический консультант Владимир Макаровский.

 «Очередной поворот в истории народного депутата и лидера партии «Наши» Евгения Мураева! Помните, была история, что он после доноса на экс-соратников в СБУ попал в санкционный список Кремля? Вот и продолжение. Благодаря хорошим знакомствам в Госпогранслужбе и некоторых других ведомствах мне удалось выяснить, почему именно Мураеву закрыли въезд в Россию. И это уже прямо почти шпионский боевик!» – написал Макаровский.

По его информации, лидеру партии «Наши» запретили въезд на территорию РФ из-за тесного сотрудничества с СБУ.

«Оказывается, не впустили Мураева в Россию и наложили на него санкции потому, что в РФ уверены: он – завербованный агент СБУ. Причем, говорят, уверенность эта вовсе не беспочвенная. Да и его публичное обращение к главе СБУ Василию Грицаку это доказывает», – отметил политконсультант.

Он уверен, что в результате всех этих перипетий Мураев окончательно утратил поддержку украинцев.

«Как бы там ни было, но неуклюжие попытки Мураева извернуться, проскочить «между каплями», поработав одновременно и на Кремль, и на Банковую, и на СБУ и, говорят, еще и на МВД обернулись вполне ожидаемым фиаско. Москва отвернулась от Евгения, он стал стремительно терять рейтинг, а в таком положении он и Банковой, и СБУ малоинтересен. Слили Мураева, а точнее – он сам слился. В общем-то и не жалко. Разве что жаль тех, кто поверил и пошел за ним – там были вполне достойные ребята, а теперь их политическая карьера не стоит и гроша», – констатировал Владимир Макаровский.
ForUm

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