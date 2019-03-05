Соблюдая заповеди Божии, каждый верующий человек не должен тяготиться этим, понимая, что только таким путем можно достигнуть своего спасения.

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Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви, Митрополит Антоний в программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас», сообщает Центр информации УПЦ.

«Человек создан для обожения, через послушания мы достигаем того состояния, которое позволяет нам стать новым Адамом. Заповеди Господь дает не для того, чтобы как-то ограничить нашу свободу, а ради человеческого спасения, ради нашей пользы. И, если мы будем подходить к заповедям именно с этой точки зрения, то они станут бременем легким», - отметил владыка.

Митрополит Антоний поясняет, что человек должен стремиться исполнять все заповеди, потому что нарушая одну из них, человек нарушает и весь Закон Божий.

«Соблюдая Заповеди Божии, каждый верующий человек не тяготится этим, понимая, что только таким путем можно достигнуть своего спасения. Через исполнение заповедей Божиих Господь дает Свою всесильную помощь – благодать, которая помогает возродиться в жизнь во Христе», - сказал он.

Управляющий делами УПЦ акцентирует на том, что «в послушании Богу нет ничего мелкого и второстепенного».

«В начале истории человек владел всем, и Господь дал ему только одну заповедь – не вкушать плода с одного дерева. И вот это непослушание одной маленькой заповеди привело к тому, что все человечество стало тленным и смертным», - напомнил он библейскую историю.

Также митрополит Антоний пояснил суть десятой заповеди, которая предостерегает человека от зависти.

«Десятая заповедь не просто запрещает желание как таковое, потому что в самом желании нет ничего предосудительного. Господь говорит: «Не возжелай жены ближнего твоего, дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его…». Здесь Господь не запрещает желание как таковое, речь идет о зависти, которая базируется изначально на удовольствии своим состоянием, своим положением, и потом может привести к тому, что человек пожелает благо или состояние ближнего своего», - объясняет митрополит Антоний.

Владыка напоминает слова святителя Николая Сербского о том, что «зависть является корнем всех грехов» и предостерегает поддаваться этому чувству.

«Сначала человек просто позавидует, но потом эта зависть проявляется в конкретном пожелании того, что есть у ближнего. В заповедях Божиих нет ничего мелкого, любое нарушение заповедей – это преграда между человеком и Богом. Мы должны помнить, что любой грех не автономен, он всегда цепляет другой грех, и человек постепенно поглощается в греховную жизнь».

Митрополит Антоний предлагает также разделять мотивацию человека, который стремиться достичь успехов, «соревнуясь в достижениях».

«Если человек стремится к власти или какой-то должности только для того, чтобы иметь под собой подчиненных, или болеет страстью славолюбия, чтобы внутренне превозноситься, или стремится что-то кому доказать – то это один вариант. Но есть и другой подход - если человек стремится к деятельности, чтобы реализовать себя и помочь другим – то это уже совсем другой выход плодов, которых от человека ожидает сам Господь», - пояснил митрополит.

Как отмечает владыка, главное для человека - достигая благ и успехов, не загубить свою душу, которая является наибольшей ценностью.

«Если речь идет просто об улучшении благосостояния – это хорошо. Но если мотивация – сделать лучше чем у соседа, то это уже мотивация, которая основывается на негативных человеческих качествах, тщеславии, гордыни… Подлинный прогресс - это когда человек трудится не для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, а чтобы служить человеку. Мы должны делать все на благо своих ближних, но никак не повредить своей душе. Потому что наибольшая ценность в этом мире – это человеческая душа», - сказал владыка Антоний.