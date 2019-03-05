Начальник одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области задержан за вымогательство и получение неправомерной выгоды, сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

Сотрудниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2018 году была установлена ​​причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции. Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получению взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности.

По материалам внутренней безопасности НПУ Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, было начато уголовное производство по ст.28, ч.3 ст. 368 УК Украины.

На передаче очередной взятки - 5000 гривен - начальнику сектора реагирования патрульной полиции его задержали бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ.

Проведены обыски по месту жительства, в служебных кабинетах и ​​автомобилях уличенных взяточников. На основании ст. 208 УПК Украины задержан начальник районного отдела полиции, начальника сектора реагирования патрульной полиции и один из сотрудников подразделения.

Им уже объявлено подозрение, готовится избрание меры пресечения. За совершенные действия им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

«Такие случаи недопустимы в полиции. Мы будем оперативно и строго реагировать на подобные факты, а виновники будут нести ответственность по всем требованиям закона», - прокомментировал событие председатель Национальной полиции Сергей Князев.