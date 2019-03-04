В Винницкий городской суд направлен обвинительный акт по обвинению уроженки Кировоградской области, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, 51-летняя уроженка Кировоградской области в ноябре 2018 года мошенническим путем под предлогом «снятия порчи» из семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 млн гривен.

По ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.