Миром владеет дух критики, а не сочувствия.

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Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в проповеди в неделю о Страшном суде, 3 марта, передает «Фома в Украине».

В этот день в храмах во время Литургии читался евангельский отрывок о Втором пришествии Христа (Мф. 25:31-46).



«Сейчас такой дух в мире: все друг друга критикуют, но никто не сочувствует другом. Человек должен на себя смотреть, задавать себе вопрос "Я такой, каким должен быть?", себя критиковать и исправлять, но не ближнего, который перед Богом стоит или падает, и Господь силен его воздвигнуть», — сказал Предстоятель.



По его словам, в этом Евангельском отрывке Господь ясно говорит о том, что за наше милосердное или жестокое отношение к людям мы ответим перед Богом в день Страшного суда.



«Для того, чтобы иметь возможность творить ближнему жертвенные добрые дела, человек должен себя сделать хорошим, научить себя добру, а это возможно только через пост и молитву», — подчеркнул Предстоятель.

«Тот, кто не делал добрых дел, пусть с этого Великого поста начнет работать над собой, начнет себя делать хорошим, с помощью молитвы и поста начнет отсекать от себя страсти и пороки, чтобы получить достойный ответ от Христа Спасителя на Страшном Его суде во время второго и славного Его пришествия», — призвал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.