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Заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность Украины, не состоялось: ночью она госпитализирована.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

«Заседание суда не состоялось, ночью Штепу госпитализировали в больницу по месту жительства, то есть, в Славянске. Диагноз – обострение хронической болезни сердца», - отметил адвокат.

По его словам, очередное заседание назначено на 12 марта: «Это будет подготовительное заседание в связи со сменой судейской коллегии. Ожидается, что прокуратура предложит рассмотреть вопрос об избрании для Штепы меры пресечения. По разным причинам мера не избрана с января 2018 года».

Напомним, 25 февраля заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы не состоялось: судья был на больничном. Заседание перенесли на 4 марта.

До этого трижды переносили суд по причине того, что Штепа заболела, заявила о резком ухудшении состояния здоровья или находилась на медобследовании.

Состав суда в ее деле обновлялся уже 11 раз.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.
ForUm

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