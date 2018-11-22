также в разделеОбщество
На Закарпатье появились очередные провокационные билборды 24
Таиланд ввел безвиз для украинцев 17
Сегодня впервые после «выборов» в ОРДЛО собирается ТГК 39
Рада приняла закон об уголовных проступках 60
В МВД рассказали, почему ромам трудно получить документы 22
Герасимов назвал законопроект о клевете личной позицией нардепов 46
Троих чиновников подозревают в растрате 13 млн авиаремонтного завода 48
Кабмин утвердил новый план сохранения буковых лесов и древних лесов Карпат 20
Продан: Я возвращаюсь 25
«Очередные манипуляции»: Украина ответила на предостережения России по Азову 74
Акции «евробляхеров»: Полиция уже получила почти 2 сотни обращений 114
МИД РФ: Ситуация на Азове может обостриться 61
21 ноября. Картина дня 36
Вице-премьер Розенко встречается с известной ведущей 143
В «ДНР» заявили, что британские военные готовят химатаку на Донбассе 87
В РФ рассказали о состоянии здоровья Сенцова 23
Полунин открестился от сообщения о Путине в Instagram 60
Акция «евробляхеров»: Движение по дорогам государственного значения разблокировано 25

В Орджоникидзевском районном суде Харькова в очередной раз не состоялось слушание по делу в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в пособничестве боевикам «ДНР». Адвокаты Штепы заявили, что их подзащитная госпитализирована в больницу с инсультом, сообщает харьковское издание АТН.

Следующее заседание по делу назначено на 24 января. 

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.

Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги