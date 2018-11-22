В Орджоникидзевском районном суде Харькова в очередной раз не состоялось слушание по делу в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в пособничестве боевикам «ДНР». Адвокаты Штепы заявили, что их подзащитная госпитализирована в больницу с инсультом, сообщает харьковское издание АТН.

Следующее заседание по делу назначено на 24 января.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.

Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

