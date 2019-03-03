В Одесской области на автодороге Киев - Одесса правоохранители обнаружили в одном из автомобилей 136 тысяч пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Как сообщается, пограничники вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и фискальной службы остановили автомобиль «ДАФ». Во время осмотра транспортного средства было выявлено 136 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства.

Отмечается, что по предварительной оценке общая стоимость выявленной партии сигарет составляет более 4 млн гривен. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению путей попадания партии на территорию Украины.