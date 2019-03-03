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В поселке Котовского под Одессой задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука. Об этом сообщил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин в Facebook.

«За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег отобрал двумя выстрелами в голову не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, но и оборвал ее жизнь и жизнь ее внука», - отметил Головин.

Генерал полиции выразил благодарность оперативникам за быстрое задержание подозреваемого. Сейчас продолжаются следственные действия.

По данным источника в ГУ ЧП в области, ограбление и убийство совершено на северной окраине Одессы, в селе Крыжановка, 26-летним подозреваемым, ранее судимым.

К слову, на днях полиция открыла уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка возле здания Херсонского городского совета.
ForUm

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