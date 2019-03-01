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Полиция открыла уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка возле здания Херсонского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

Напомним, сегодня во время заседания сессии Херсонского горсовета произошел конфликт относительно переименования улицы Лютеранской на улицу Катерины Гандзюк. В отношении двух граждан составлены административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

После чего на улице возле здания горсовета произошла драка между конфликтующими сторонами. Сотрудники полиции локализовали конфликт. По факту этих событий Херсонским отделом полиции открытое уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Сейчас сотрудники полиции проводят анализ видео с камер видеонаблюдения, изучают все обстоятельства, устанавливают всех участников событий для предоставления их действиям правовой оценки.
ForUm

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