Вблизи Москвы столкнулись фура и аавтобус с украинцами, есть пострадавшие.

В поселке Курилово (Новая Москва), что входит в административный округ столицы России, произошла масштабная авария. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеграмм-канал Mash.

«Фура столкнулась с автобусом, внутри - украинцы, видимо, вахтовики. Восемь пострадавших», - говорится в сообщении. Как видно на фото, после удара грузовик и автобус развернуло поперек дороги, перекрыв обе полосы движения, из-за чего в обе стороны образовался серьезный затор. Сейчас на месте ДТП также находится вертолет с медиками.

В свою очередь московские гаишники отметили, что во время аварии пострадали двое людей, которые получили не тяжелые травмы.