По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6° С, что выше климатической нормы на 4,8 ° С.

«Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это дало ему возможность войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений в Киеве», - отмечается в сообщении.

Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до -7,7 градусов мороза, а теплее – 28 числа, когда максимальная температура поднялась до + 11,2 ° С.

Осадков в Киеве выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.