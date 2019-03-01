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В четверг, 28 февраля, брестские пограничники вблизи границы с Польшей задержали двоих неизвестных без документов.

Как сообщает государственный пограничный комитет Беларуси, мужчины представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер.

Однако, по оперативной информации иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. Проводится дальнейшее разбирательство.
ForUm

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