В Харькове 46-летний мужчина перевернул палатку агитаторов, разбросал агитационные материалы, и, забрав стол и стул, уехал с места происшествия на грузовом автомобиле.

Как сообщает пресс-служба облполиции, ЧП произошло 22 февраля.

В 16:58 в Шевченковский отдела полиции обратился 18-летний парень и рассказал, что он с 21-летним коллегой осуществляли агитационную деятельность в палатке кандидата в президенты Украины. Около 16:30 к ним подошел неизвестный мужчина и начал конфликтовать. В ходе спора правонарушитель перевернул палатку и разбросал агитационные материалы.

Принятыми мерами сотрудники Шевченковского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 46-летнего ранее судимого харьковчанина. Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следственные действия продолжаются.

Справка. С начала предвыборной компании полицией Харьковщины зарегистрировано 93 сообщения о нарушении Закона Украины «О выборах Президента Украины», открыто 9 уголовных производств, составлены 2 административных протокола. По 43 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено. По другим материалами продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях.