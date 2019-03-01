Эстония – первая в мире страна, создавшая общенациональную систему голосования через интернет – побила собственный рекорд в этой области: на нынешних парламентских выборах с личного компьютера проголосовал каждый четвертый избиратель.

По данным Республиканской избирательной комиссии Эстонии, в ходе досрочного интернет-голосования, закончившегося 27 февраля, в выборах парламента страны, Рийгикогу, приняли участие 247 тысячи 232 избирателя. Это больше четверти списочного состава избирателей - их в Эстонии около 900 тысяч, сообщает Русская служба ВВС.

Традиционное голосование на избирательных участках пройдет 3 марта.

Если явка после дня обычного голосования 3 марта окажется примерно такой же, как и на предыдущих выборах парламента – около 64% – то получится, что через интернет будет подано больше 42% голосов.

Для того чтобы проголосовать с любого компьютера, гражданину Эстонии нужно только удостоверение личности с чипом (они есть почти у всех) или виртуальное цифровое удостоверение личности Mobiil-ID, а также программное обеспечение, которое можно скачать с государственного сайта.

При помощи этих электронных систем жители Эстонии могут не только голосовать, но и вообще вести все дела с государством и частными контрагентами: подавать декларацию о доходах, запрашивать любую информацию, создавать фирмы, делать банковские переводы, записываться к врачу и так далее.

Систему голосования через интернет Эстония первой в мире ввела в 2005 году.

Некоторые другие страны пробовали или планируют ввести такие системы на муниципальном или общенациональном уровне, но Эстония пока остается единственной страной, где электронное голосование на дому стабильно работает и на местных, и на общенациональных выборах.