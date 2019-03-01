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Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в январе 2019 года сократилась по сравнению с декабрем 2018 года на 1,2%, и на 1 февраля этого года составила 2,614 миллиарда гривен, сообщила Государственная служба статистики, передает УНИАН.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 февраля текущего года составила 1,437 миллиарда гривен, что на 1,3% меньше показателя на 1 января текущего года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

 
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