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Украина возглавила мировой рейтинг заболеваемости корью 45

Мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Позже журналист  Дмитрий Гнап заявил о готовности снять свою кандидатуру. По его словам, решение по этому вопросу должен принять съезд партии «Сила людей», который состоится завтра, 2 марта.

Правительство начало выплату субсидий наличными тем гражданам, которым она назначена в 2018 году.

Украина возглавила мировой рейтинг заболеваемости корью.

Во время заседания сессии Херсонского горсовета произошел конфликт относительно переименования улицы Лютеранской на улицу Катерины Гандзюк.

За минувшие сутки, 28 февраля, украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс российских оккупационных войск.

Почти 30 народных депутатов практически из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел по незаконному обогащению, но теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Вступило в силу обновленное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований.

Автобус, следовавший из Киева в польский Свиноуйсце, в ночь на пятницу попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства Польши.

 Международный арбитражный суд в Гааге признал незаконной экспроприацию Россией активов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в Крыму.

Английский город Солсбери 1 марта официально объявили очищенным от нервно-паралитического вещества «Новичок».
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