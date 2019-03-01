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С 1 марта 2019 года вступило в силу обновленное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований.

«1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение – в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель», - отмечалось в сообщении пресс-службы МИД.

Напомним, в сентябре 2018 Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с Грузией о безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт.

 
ForUm

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