Английский город Солсбери 1 марта официально объявили очищенным от нервно-паралитического вещества «Новичок». Это произошло почти через год после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, в котором на Западе обвиняют Россию, несмотря на возражения последней.

Силовики сообщили, что передали местным властям последний объект, связанный с отравлением, - дом Скрипаля, который был последним из 12-ти потенциально загрязненных участков в городе, передает Радио Свобода.

Группы военных проводили работы по очистке 13 тысяч часов. Работы по дезактивации проводили не только в Солсбери, но и в соседнем городе Эймсбери.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта 2018 после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец был выписан из больницы 18 мая.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Позже выяснилось, что настоящие имена российских разведчиков - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.