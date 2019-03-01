Количество людей, заболевших корью в Украине, является крупнейшей в мире по результатам 2018 года, говорится в сообщении ЮНИСЕФ, передает ВВС Украина.

Со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ сообщает, что наибольший прирост случаев кори в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался в Украине, Филиппинах и Бразилии.

Только в Украине в 2018 году было зарегистрировано 35 120 случаев инфицирования, что больше чем у второго и третьего мест вместе взятых.

В Филиппинах зарегистрировали 15 599 случаев в 2018 году, а в Бразилии - 10 262 случая.

«Время просыпаться. Мы имеем безопасную, эффективную и недорогую вакцину против очень заразного заболевания - вакцину, которая ежегодно спасала почти миллион жизней в течение последних двух десятилетий», - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Холсмана Фор.

98 стран мира сообщили о том, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори у них было больше, чем в 2017 году.

По мнению ЮНИСЕФ, это свидетельствует о «сведении на нет прогресса по преодолению этого заболевания, которое очень легко предотвратить, но которое может быть смертельно опасным».

Организация напоминает, что корь - это очень заразное заболевание, более заразно, чем Эбола, туберкулез или грипп.

Как сообщал ForUm, по данным Минздрава, в Украине с начала 2019 года от кори умерли 8 человек.