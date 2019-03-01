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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Хмельницком деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан, применяя физическое и психологическое давление, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили трое жителей областного центра, один из которых ранее судим за совершение тяжкого преступления. Злоумышленники занимались «выбиванием» несуществующих долгов у местных жителей. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали физической расправой. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства участниками группировки от жителя областного центра двадцати тысяч гривен. Правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Хмельницкого во время получения второй части неправомерной выгоды в размере восемнадцать тысяч гривен.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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