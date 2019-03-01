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Следователи Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры установили новых фигурантов по делам о совершении преступлений против участников Евромайдана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователями управления расследуются обстоятельства препятствования высшими должностными лицами государства организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организации умышленных убийств митингующих и причинения им телесных повреждений в период с ноября 2013 по февраль 2014 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам расследования установлены новых фигурантов противодействия протестным акциям, которые происходили в центральной части Киева 18-19.02.2014, которым сообщено о подозрении, а именно: бывшему начальнику Департамента общественной безопасности МВД Украины по ст. 340, ч. 3 ст. 365 УК Украины и бывшему начальнику Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины по ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365 УК Украины.

В связи с сокрытием указанных подозреваемых от органа следствия и суда и не установлением их местонахождение они объявлены в розыск.

Кроме того, в связи с установлением новых обстоятельств участия бывших высших должностных лиц государства - премьер-министра Украины, министра обороны Украины, главнокомандующего Вооруженных сил Украины, командующего внутренних войск МВД Украины, директора Департамента МВД Украины, исполняющего обязанности начальника ГУМВД Украины в Киеве и командира полка милиции особого назначения «Беркут» в противодействии протестным акциям извещены об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении митингующих.

Напомним, ранее начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что подозрения в совершении убийств на Майдане Незалежности во время Революции достоинства объявлены 66 лицам.
ForUm

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