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Фракция партии Андрея Садового «Самопомич» в Верховной Раде саботирует принятие закона об охране культурного наследия. Об этом в Facebook написала журналистка «Эспрессо ТВ» Татьяна Шустрова.

«Памятники архитектуры продолжают уничтожаться у нас на глазах. Активисты бьют тревогу: все старинные здания, которые в последнее время пострадали от поджога, – это дерзкая попытка захватить земельный участок недобросовестными застройщиками», - уверена Шустрова.

По ее словам, в это же время в Верховной Раде происходят «странные вещи» вокруг законопроекта о сохранении культурного наследия.

«Фракция Садового «Самопомич» непонятно почему блокирует законопроект, имеющий целью усилить ответственность за уничтожение памятников. Интересно, потому что в старинном Львове, которым руководит Садовый, таких зданий очень много», - написала журналистка.

Она также привела основные нормативы законопроекта №8202, отметив, что он предусматривает принудительный выкуп объектов культурного наследия, если владелец не соблюдает требований их эксплуатации. Кроме того, увеличиваются штрафы за разрушение таких объектов, и даже усиливается уголовная ответственность.

«Голосование в первом чтении представители «Самопомочи» дружно проигнорировали. Боюсь даже предположить, почему эта политическая сила решила саботировать такую ​​важную инициативу. Не потому ли, что единомышленники Садового имеют собственный хитрый интерес? Говорят, что многие львовские памятники принадлежат мэру с однопартийцами. В реставрацию и надлежащее содержание деньги они не вкладывают, а потому боятся нового закона, как черт ладана. Сегодняшнее рассмотрение законопроекта во втором чтении было перенесено. Что ж, подождем», - подытожила Шустрова.
ForUm

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