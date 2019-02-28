Фракция партии Андрея Садового «Самопомич» в Верховной Раде саботирует принятие закона об охране культурного наследия. Об этом в Facebook написала журналистка «Эспрессо ТВ» Татьяна Шустрова.
«Памятники архитектуры продолжают уничтожаться у нас на глазах. Активисты бьют тревогу: все старинные здания, которые в последнее время пострадали от поджога, – это дерзкая попытка захватить земельный участок недобросовестными застройщиками», - уверена Шустрова.
По ее словам, в это же время в Верховной Раде происходят «странные вещи» вокруг законопроекта о сохранении культурного наследия.
«Фракция Садового «Самопомич» непонятно почему блокирует законопроект, имеющий целью усилить ответственность за уничтожение памятников. Интересно, потому что в старинном Львове, которым руководит Садовый, таких зданий очень много», - написала журналистка.
Она также привела основные нормативы законопроекта №8202, отметив, что он предусматривает принудительный выкуп объектов культурного наследия, если владелец не соблюдает требований их эксплуатации. Кроме того, увеличиваются штрафы за разрушение таких объектов, и даже усиливается уголовная ответственность.
«Голосование в первом чтении представители «Самопомочи» дружно проигнорировали. Боюсь даже предположить, почему эта политическая сила решила саботировать такую важную инициативу. Не потому ли, что единомышленники Садового имеют собственный хитрый интерес? Говорят, что многие львовские памятники принадлежат мэру с однопартийцами. В реставрацию и надлежащее содержание деньги они не вкладывают, а потому боятся нового закона, как черт ладана. Сегодняшнее рассмотрение законопроекта во втором чтении было перенесено. Что ж, подождем», - подытожила Шустрова.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время