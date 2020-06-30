Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что возглавит штаб «Европейской солидарности».

«Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила «Европейская Солидарность», - написал он в Facebook.

«В XXI веке Украина уже прошла через две революции. Нам не нужна третья. Более того, в условиях российской военной агрессии, которая не прекращается уже шесть лет, любая революция и дестабилизация крайне опасны», - пояснил он свое решение.