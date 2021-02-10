Александр Турчинов допустил возможность входа «Европейской солидарности» в парламентское большинство вместе со «Слугой народа», если эта политсила предложит такой вариант.

Такое мнение он высказал в интервью BBC News Україна.

«Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть, в частности, в «Европейской солидарности», с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов», - считает руководитель штаба «Европейской солидарности».

В то же время, по его словам, у него «большие сомнения относительно такого прозрения».

Ранее публично в «Слуге народа» допускали определенное сотрудничество с «Батькивщиной», но перспективы новой коалиции туманны.

Вместе с тем Турчинов выступает за объединение «конструктивных сил».

«Одна из задач, почему я согласился возглавить штаб «Европейской солидарности» - это как раз попытка объединить демократические, конструктивные силы, чтобы взяв большинство в Верховной Раде, сформировать компетентное правительство и обеспечить динамичное развитие страны, ее европейскую и евроатлантическую интеграцию», - пояснил политик.

А на уточнение о том, мог бы такое правительство возглавить Порошенко, Турчинов отметил: «Я считаю, что он достаточно подготовлен для этого». Но для этого нужны досрочные выборы Верховной Рады. «Далее будем исправлять то, что они сделали. Я хочу, чтобы не было повторения 2014 года, когда система уже была полностью неуправляемой, страна была на грани катастрофы, была полноценная война. Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения [у нынешней власти], чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть», - добавил Турчинов.

Президент Владимир Зеленский продолжает остро критиковать своего предшественника Порошенко, однако часть законов в парламенте «Слуга народа» одобряет и благодаря голосам фракции ЕС.