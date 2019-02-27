В связи с существенным обострением ситуации в индийско-пакистанских отношениях Посольство Украины настоятельно рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в индийские штаты Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал-Прадеш. Соответствующие рекомендации распространила пресс-служба дипведомства.

Следует учитывать, что с 27 февраля 2019 Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Панджаб и Уттаракханд.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Индии - номер «горячей линии» ПУ в Индии: +91 9205507157, консульский отдел: +91 1126145093, адрес электронной почты: emb_in @ mfa. gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 2381657, e-mail: [email protected]