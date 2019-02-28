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В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что приложат усилия, чтобы интересы украинских граждан не пострадали из-за решения Конституционного суда о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на брифинге, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что очень стоит на этом месте успокоиться, и Европейский Союз не будет наказывать украинцев по делу решения Конституционного суда, ведь именно для украинских граждан, в первую очередь, важно, чтобы мы и дальше беспрепятственно продвигались в направлении европейских и евроатлантических институтов. В этом смысле есть значительная поддержка в украинском обществе», - заявила Зеленко.

«Вместе с тем, безусловно, такие решения означают, что нам нужно искать пути выхода из этой ситуации», - добавила она.

Также спикер отметила, что Президент Украины Петр Порошенко подал соответствующий законопроект. «Мы будем стараться со своей стороны, как Министерство иностранных дел, делать все для того, чтобы было найдено оптимальное решение, чтобы не пострадали интересы украинских граждан. Потому что мы все прекрасно понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс», - заявила Зеленко.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

28 февраля Президент Петр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно ответственности за незаконное обогащение и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады. 
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