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В послании Патриарху Кириллу Предстоятель Сирийской Ортодоксальной Церкви, Патриарх Мар Игнатий Ефрем II выразил глубокую обеспокоенность «тяжелыми невзгодами», выпавшими на долю православных верующих в Украине, а также масштабами насилия, которому они подвергаются.

Фото: versia.am

Предстоятель Сирийской Церкви выразил солидарность с верующими УПЦ, которые подвергаются гонениям в Украине, сообщает официальный сайт РПЦ.

«Мы вспоминали темные страницы церковной истории, когда верующие вынуждены были платить дорогой ценой за возможность защищать истинную веру и святое Предание и учение Церкви, — отметил Патриарх Игнатий Ефрем II, обращаясь к Предстоятелю Русской Православной Церкви. — Основываясь на нашем сирийском опыте, мы можем свидетельствовать о том, что политика, скрывающаяся под маской религии, уничтожила национальное устройство Сирии. Внешнее вмешательство в процесс урегулирования внутренних разногласий оказалось пагубным для Сирии и, к сожалению, будет иметь те же последствия для Украины».

Патриарх Сирийской Ортодоксальной Церкви выразил солидарность «со всеми прихожанами, подвергаемыми притеснениям и гонениям за веру и верность своей Церкви».

«Вы, Ваше Святейшество, а также наши братья священнослужители и все возлюбленные сыны и дочери Христовы в Украине будете в наших мыслях и наших молитвах», — заявил Патриарху Кириллу Предстоятель Сирийской Ортодоксальной Церкви.

«Верим, что Бог не оставит Свою Церковь и что предстательством Матери Божией украинский кризис будет разрешен мирным путем», — заключил Патриарх Мар Игнатий Ефрем II.
ForUm

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