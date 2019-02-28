Наблюдательный совет национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» предлагает Кабинету Министров продлить контракт с председателем правления НАК Андреем Коболевым на 3 года, начиная с января 2019 года.

Об этом говорится в письме набсовета к Кабмину, текстом которого располагают Українськi Новини.

Отмечается, что для своевременного урегулирования вопросов относительно продления контракта с руководителем «Нафтогаза», а также размера его заработной платы, набсовет «Нафтогаза» выражает готовность провести встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом или представителями Министерства экономического развития и торговли в первую неделю марта.

Также в письме отмечается, что решение набсовета относительно продолжения срока полномочий предправления НАК основывается на том уровне фиксированного финансового вознаграждения, которое предусмотрено постановлением правительства № 859, что также согласовывается с решением набсовета, принятым в октябре 2018 года о том, чтобы заблокировать пересмотр текущего уровня компенсации для членов правления «Нефтегаза» в течение 8 месяцев.

При этом еще до согласования текущего уровня фиксированного финвознаграждения, комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и набсовет заверил, что предложенный уровень соответствует рынку.

Набсовет обращает внимание, что Коболев принял и исполняет решение о направлении 100% доходов, которые он получает как работник до конца текущего года на благотворительность, а поэтому не будет иметь личной выгоды вследствие принятия любого решения.

Напомним, 16 января Кабинет Министров Украины принял решение о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК «Нафтогаз Украины» с 22 марта и обратится к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.