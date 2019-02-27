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На территории международного аэропорта «Киев» имени И.Сикорского взрывоопасных предметов не обнаружено, возобновлена регистрация на рейсы.   

«Аэропорт «Киев» возобновил работу в 16:30. Никаких взрывоопасных предметов не было найдено», - говорится в сообщении аэропорта.

Напомним, сегодня около 14:55 в службу аэропорта по электронный почте поступила информация о минировании.

Проводилась эвакуация пассажиров из терминалов.
ForUm

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