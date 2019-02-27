Для власти война - в первую очередь, бизнес, а факты, озвученные в журналистском расследование о деятельности «Укроборонпрома», не новые и уже фигурировали в других расследованиях. Об этом заявил в прямом эфире лидер партии «НАШИ», кандидат в президенты Украины Евгений Мураев.

«Порошенко воспринимает Украину, как кусок своей собственной территории, на котором он может делать все, что захочет и оставаться безнаказанным. Я не верю в то, что расследование будет справедливым, во всяком случае до окончания каденции действующего Президента. Но все причастные к преступлениям должны понести самое суровое наказание», - отметил политик.

При этом он напомнил, что еще два года назад пытался собрать подписи за импичмент президента, но безрезультатно. «Все знали о том, что Порошенко ведет бизнес на крови, но использовали эту информацию только сейчас, в преддверии выборов. Следственные комиссии из народных депутатов тоже не имеют полномочий вести расследование. Поэтому нужно менять эту власть, формировать независимые правоохранительные органы и суды, а затем привлекать всех преступников к ответственности по всей строгости закона», - уверен Мураев.

По словам лидера партии «НАШИ», нельзя отделываться наказанием одних подчиненных, и основная ответственность лежит на верховном главнокомандующем, который возможно был в курсе всех событий, но возможно их и возглавлял.

Напомним, по данным журналистского расследования «Наши гроши» на серых схемах в оборонном комплексе Украины окружению Президента удалось заработать минимум 250 миллионов гривен через фирмы-прокладки. Одной из таких прокладок был завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал Президенту Украины Петру Порошенко. Участники хищений во время войны на Донбассе скупали запчасти к военной технике в России и перепродавали их заводам «Укроборонпрома».