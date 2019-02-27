Мэр Харькова Геннадий Кернес во время сессии горсовета назвал активистов, недовольных повышением тарифов на проезд в общественном транспорте, «буйно-шумными дебилами».

Жители города пришли с требованием выполнить решение суда о заморозке тарифов на время рассмотрения иска по этому делу, сообщает «Новое Время».

Напомним, что несколько недель назад власти Харькова повысили стоимость проезда в метро с 5 до 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах - с 4 до 6 гривен.

После этого активисты решили опротестовать это решение в суде, который, в свою очередь, приостановил решение горсовета.

Впрочем, несмотря на это, городские власти отказались исполнять данное судебное решение.

Когда же недовольные граждане пришли на сессию и потребовали слова, Кернес перешел на оскорбления.

«Уважаемые депутаты! Кто хочет дать слово вот этим буйно-шумным дебилам, прошу проголосовать», - призвал он.

Кроме этого, Кернес грубо высказался в сторону бывшего депутата Харьковского горсовета и активиста Дмитрия Маринина.

«Послушай, ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда. И хватит нам здесь вообще указывать. Ты кнопка, бл*дь, ты понял или нет?», - возмутился он.

Отметим, что проезд в общественном транспорте Харькова был повышен с 6 февраля.