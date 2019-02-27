В Ривном 21-летний местный житель совершил кражу компьютерной техники из офиса кандидата в президенты, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

25 февраля в полицию поступило сообщение от жителя Ривного, что ночью неизвестный совершил кражу из офисного помещения одной из политических партий.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что злоумышленник проник в помещение путем повреждения входной металлопластиковых дверей и похитил компьютерную технику.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ривненского отдела полиции установили личность вора. Им оказался 21-летний житель села Кидры Владимирецкого района. Его задержали в съемной квартире.

В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили на чердаке часть похищенной техники. По словам злоумышленника, другую часть он успел отдать товарищу, а тот - сдал ее в ломбард.

Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, впрочем тогда отделался условным сроком.

Кроме того, сегодня, 27 февраля, ривненские оперативники задержали сообщника, 23-летнего жителя Ривного, который сдал похищенное имущество в ломбард. У него полицейские обнаружили и изъяли соответствующие чеки.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют обоих мужчин на причастность к совершению других подобных преступлений.