Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не уверен в достоверности данных об отключении военными США от интернета российского «Агентства интернет-исследований».

Песков утверждает, что «с территории США постоянно на различные российские организации, юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак», сообщает «Новое Время».

«Я не знаю, насколько достоверны данные, которые приводит эта газета (The Washington Post. - Ред.). Поскольку данные обезличены, поэтому в наше время к ним надо очень аккуратно относиться», - сказал он.

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники писала, что в ноябре американские военные отключили доступ к интернету «Агентству интернет-исследований» («фабрика троллей»).

По данным телеканала NBC, Дональд Трамп лично подписал документ об операции.

«Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей», внесено в санкционный список США из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Обвинения выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование «российского дела».

По данным прокуроров, агентство контролируется российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который имеет тесные связи в российских военных и политических кругах.