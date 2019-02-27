Американские военные прервали доступ к интернету российской «ферме троллей», обвиняемой в попытке повлиять на американских избирателей 6 ноября 2018 года, в день выборов в Конгрессе. Об этом сообщило издание The Washington Post во вторник, сообщает УНИАН.



Удар киберкомандования США был нацелен на «Агентство интернет-исследований» в Санкт-Петербурге, сообщает WP, ссылаясь на неназванных чиновников США.

Группа является подразделением, поддерживаемым Кремлем, работники которого выступали как американцы и распространяли дезинформацию в Интернете в попытке также повлиять на выборы 2016 года, считают американские чиновники.

«Агентство интернет-исследований» относится к трем организациям и 13 россиянам, которые обвинялись специальным прокурором США Робертом Мюллером в феврале 2018 года в преступном и шпионском заговоре с целью вмешаться в президентскую гонку в США для помощи Трампу и выставления в невыгодном свете его оппонента Хиллари Клинтон. С момента вынесения этих обвинительных актов стало известно о широком поле деятельности «фермы троллей».