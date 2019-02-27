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Вчера, 26 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГУ ГФС в  Киеве и столичной прокуратурой в пределах имеющегося уголовного производства провели санкционированные обыски в помещение группы охранных компаний «Служба безопасности Стелс», соучредителем которых является один из священнослужителей УПЦ МП, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители предварительно установили, что в результате незаконной деятельности указанных субъектов хозяйствования в государственный бюджет, минуя систему налогообложения, не поступило более девяти миллионов гривен налогов, что нанесло существенный ущерб экономическому потенциалу нашей страны.

По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Кроме этого, в ходе обысков обнаружена литература антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также установлена ​​связь указанного священнослужителя УПЦ МП с российскими парамилитарными структурами. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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