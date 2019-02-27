также в разделеМир
В Конгрессе США опубликовали законопроект о новых санкциях против РФ 35
Пакистан заявил о двух сбитых самолетах ВВС Индии 56
США отрезали от интернета российскую «фабрику троллей» 79
Посол Великобритании в РФ: Скрипали живы 21
Мэй впервые допустила возможность переноса Brexit 23
77-летнего казначея Ватикана суд признал виновным в педофилии 35
В ЕП заверили, что дочь Пескова не имеет доступа к секретным документам 24
В соборе Петербурга хор спел о бомбардировке Вашингтона 65
Третий россиянин из дела Скрипалей попал на камеры в Болгарии 81
Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам на встречу с Трампом 61
Киселев показал очередное видео с ракетным ударом по США 115
Трамп отложил введение пошлин на китайские товары 52
В США мужчине за несправедливое пожизненное заключение выплатят $21 миллион 50
Партия социалистов лидирует на выборах в Молдове 139
СМИ: Brexit могут отложить на два года 47
Названы победители кинопремии «Оскар-2019» 1580
В НАТО заявили, что РФ уничтожает международный порядок 148
Глава парламента Молдовы обвинил РФ во вмешательстве в выборы 53

Армия России достигнет пика своих возможностей в 2028 году, Китая - в 2030 году.

Об этом заявил представитель Минобороны США Марк Эспер в интервью Reuters, сообщает УНИАН

По словам Эспера, США сократят, закроют или отложат около 200 программ вооружения и перенаправят средства в создание «возможностей для победы над армиями России и Китая».

«Мы ориентируемся на 2028 год и далее, потому что мы думаем, что к этому времени русские достигнут пика» - отметил представитель Пентагона.

Эспер сказал, что во время кампаний в Ираке и Афганистане США «заложили свою готовность» бороться с такими странами, как Китай и Россия. В результате, американской армии теперь нужно обновить оборудование, которое находится в эксплуатации в течение 40 лет.

В 2019 году армия США запросила $182 млрд из бюджета, из них $22 млрд - для закупки систем вооружения. Приоритетными направлениями модернизации американской армии Марк Эспер назвал способы более точной стрельбы из оружия на дальние расстояния, новые боевые машины, вертолеты и ПРО.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги