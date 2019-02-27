Армия России достигнет пика своих возможностей в 2028 году, Китая - в 2030 году.



Об этом заявил представитель Минобороны США Марк Эспер в интервью Reuters, сообщает УНИАН.

По словам Эспера, США сократят, закроют или отложат около 200 программ вооружения и перенаправят средства в создание «возможностей для победы над армиями России и Китая».

«Мы ориентируемся на 2028 год и далее, потому что мы думаем, что к этому времени русские достигнут пика» - отметил представитель Пентагона.

Эспер сказал, что во время кампаний в Ираке и Афганистане США «заложили свою готовность» бороться с такими странами, как Китай и Россия. В результате, американской армии теперь нужно обновить оборудование, которое находится в эксплуатации в течение 40 лет.

В 2019 году армия США запросила $182 млрд из бюджета, из них $22 млрд - для закупки систем вооружения. Приоритетными направлениями модернизации американской армии Марк Эспер назвал способы более точной стрельбы из оружия на дальние расстояния, новые боевые машины, вертолеты и ПРО.