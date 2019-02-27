За минувшие сутки, 26 февраля, российские оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям наших войск, в результате обстрелов 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды обстрелял наши опорные пункты:

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупантами осуществлено девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

трижды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское;

дважды из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Попасная;

из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный;

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Малиновое;

из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево;

из минометов калибра 82 мм - у села Кримское.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

В результате обстрела один наш защитник был ранен.