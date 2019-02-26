также в разделеОбщество
26 февраля. Картина дня 22
Новый украинский беспилотнк прошел успешные испытания 17
Украина обратилась в МУС из-за использования РФ «живых щитов» в Крыму 46
Балуха этапируют в Тверскую область 12
Руководители Полтавской ОГА отвергли обвинения в коррупции 11
Группа Freedom Jazz отказалась от участия в «Евровидении-2019» 49
Канал-транслятор: В правилах нацотбора на «Евровидение» нет требования по гастролям в РФ 26
СМИ: Руководство Полтавской ОГА требовало от предпринимателей миллионные откаты 18
САП начала расследовать возможные хищения в оборонке 22
В Украине разрешили проектировать детские площадки на крышах зданий 67
СБУ: Спецслужбы России попытаются сорвать работу реестра избирателей 12
ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову дали по 10 лет тюрьмы 103
В 10 областях Украины объявлено штормовое предупреждение 118
НАБУ проверит информацию журналистов о коррупции в оборонной сфере 18
«Сумы – это Россия»: СБУ заявила о пресечении попытки вмешательства РФ в выборы 53
Гладковский приостанавливает свои полномочия в СНБО 47
«Укроборонпром» обвинил журналистов «Наші гроші» в манипуляциях 84
На Луганщине разоблачили сеть информаторов «ЛНР» 18

Вчера вечером, 25 февраля, в Шепетовке Хмельницкой области 24-летний мужчина, похитив пару лошадей, на такой скорости мчался по городу, что столкнулся с припаркованным у тротуара Audi от чего автомобиль отбросило в сторону, сообщает отдел коммуникации с общественностью областной полиции.

В конце рабочего дня 57-летний пострадавший зашел в гости к товарищу, а лошадей привязал на улице. Но вскоре в дом забежал сосед хозяина и сообщил, что лошадей украли. Мужчины сразу же бросились вдогонку.

А злоумышленник на такой скорости убегал, что протаранил повозкой припаркованный на обочине автомобиль, от чего тот аж отбросило в сторону. Вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но пострадавший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции.

Патрульные составили на мужчину админпротокол за совершение ДТП без пострадавших, а следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы. Кстати, несмотря на молодой возраст, человек уже отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги