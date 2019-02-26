Вчера вечером, 25 февраля, в Шепетовке Хмельницкой области 24-летний мужчина, похитив пару лошадей, на такой скорости мчался по городу, что столкнулся с припаркованным у тротуара Audi от чего автомобиль отбросило в сторону, сообщает отдел коммуникации с общественностью областной полиции.

В конце рабочего дня 57-летний пострадавший зашел в гости к товарищу, а лошадей привязал на улице. Но вскоре в дом забежал сосед хозяина и сообщил, что лошадей украли. Мужчины сразу же бросились вдогонку.

А злоумышленник на такой скорости убегал, что протаранил повозкой припаркованный на обочине автомобиль, от чего тот аж отбросило в сторону. Вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но пострадавший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции.

Патрульные составили на мужчину админпротокол за совершение ДТП без пострадавших, а следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы. Кстати, несмотря на молодой возраст, человек уже отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений.