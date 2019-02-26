Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который был создан ОАО «Меридиан» им. С.П Королева», входящим в состав ГК «Укроборонпром», успешно прошел государственные испытания, которые проходили на одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба госконцерна.

Модернизированный беспилотник получил новый тепловизор, совершенную станцию ​​управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

В ходе испытаний с участием представителей Минобороны Spectator-М1 выполнил задания, максимально приближенные к боевым. В частности была проверена способность беспилотника выполнять задачи во время активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас планируется включение Spectator-М1 в Государственный оборонный заказ.

«БПЛА был создан в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института, которые подтвердили свою высокую квалификацию. Кроме того, нашим предприятием были приняты на работу ряд специалистов, которые помогли создать все технологические линии, специальные лаборатории, вывести формулы. Это позволило нам приступить к производству», - рассказал Олег Присяжнюк, директор НТЦ ОАО «Меридиан» им. С.П Королева».

Первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году. В украинской армии он прошел подконтрольную эксплуатацию, а пограничникам, благодаря этим беспилотникам, удалось практически полностью закрыть украинским границу.

Достигнутые характеристики позволяют Spectator летать почти бесшумно. Учитывая его малые размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеивания, он остается незаметным для противника.

Кроме того, за этот период самолет прошел целый ряд конструкторских доработок, потребность в которых возникла в ходе эксплуатации.

Учитывая высокие аэродинамические характеристики беспилотника, модернизация касалась систем самолета, в частности парашютной системы, которая позволила уменьшить скорость посадки до 3 метров в секунду, программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели.

«Были изменены системы тепловизионной комплектующей - внедрены новые. Тепловизионная камера используется известной и лучшей сейчас в мире компании Flir. Улучшена также камера дневного просмотра, введены две системы видеонаблюдения. Заменены контроллеры управления передачей видеосигнала - они теперь кодированные и в цифровом виде. Разнесены системы радиоэлектронного управления, что позволяет ему очень хорошо очень выполнять свои задачи под влиянием средств РЭБ», - отметил Присяжнюк.

Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задание - 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.