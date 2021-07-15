Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил в Украину, сообщает Министерство обороны Украины.
«Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования», - говорится в сообщении.
Как известно, в 2019 году Украина закупила для ВСУ и провела испытания турецких ударных оперативно-тактических БПЛА Bayraktar TB2, оснащенных высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме того, закуплены высокоточные легкие MAM-L и другие высокоточные боеприпасы.
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