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Всемирно известный американский мотивационный спикер, общественный деятель, певец, автор бестселлеров, человек без рук и ног, отец четверых детей Ник Вуйчич 25 в рамках своего визита в столицу Украины побывал в Киево-Печерской лавре. Здесь он встретился с наместником лавры митрополитом Павлом.

Фото: lavra.ua

Владыка тепло принял гостя, передал Нику и его сопровождающим памятные подарки, затем провёл в Крестовоздвиженский храм, где показал чудотворные иконы Богородицы, сообщает «Фома в Украине».

«Да поможет Вам и Вашим близким Господь, и Его всесильная десница да хранит Вас всегда на жизненном пути!», — пожелал Нику митрополит Павел на прощание.

Полное имя Ника — Николас Джеймс Вуйчич. Он родился в Австралии в семье сербских эмигрантов 4 декабря 1982 года. Вследствие редкого наследственного заболевания (синдром тетраамелии) мальчик появился на свет без рук и ног.

Клеймо «не такой, как все» мучительно ранило детскую психику. В десять лет Ник решил свести счеты с жизнью, но мысль о том, какую боль он причинит родителям, остановила его: «Я вообразил, как будут проходить мои похороны. Представил лица своих родителей и увидел, что они подавлены из‑за чувства вины, что они не смогли сделать для меня чего‑то большего». Ник стал первым инвалидом в Австралии, который учился в школе вместе со здоровыми детьми.

В 17 лет он начал выступать в школах, тюрьмах и детских приютах. Он рассказывал свою историю и на своём примере учил людей, как при любых обстоятельствах не падать духом: «Я понял, что бесполезно быть полноценным человеком физически, если не чувствуешь себя и не являешься полноценным человеком духовно». В том, что это и есть его главная миссия, Вуйчич убедился через несколько лет, когда после выступления в одной аудитории к нему подошла девушка и со слезами сказала, что Ник изменил её жизнь.

У Ника два высших образования. Он снялся в кино, написал и исполнил песню. Ник Вуйчич — автор пяти книг о силе веры, любви и поиске счастья. Его книги переведены на десятки языков. Ник — один из самых известных мотивационных ораторов в мире.
ForUm

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